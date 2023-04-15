البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية الليلة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد 2023 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشاركه في الصلاة لفيف من الآباء الأساقفة والمطارنة و الكهنة.

وتتزامن صلاة قداس عيد القيامة مع الاحتفال بـ«سبت النور» صباحا، وقداسات عيد القيامة المجيد مساء اليوم.

ترتيبات قداس عيد القيامة

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت عدد من الترتيبات خلال قداس عيد القيامة المجيد وهي:- لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية

- غير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

- نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

- نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة، الامتناع عن المجئ إلى الكاتدرائية، حرصًا على سلامة باقي المصلين.

- تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً

- بوابة رقم 1 مخصصة لدخول المسؤولين والشخصيات العامة.

تنبيه بخصوص أدوات المصلين في قداس عيد القيامة

- بوابة رقم ٣ (المطلة على شارع وحدة الدمرداش) مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب.

- يلتزم كل مصلٍّ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وذلك في قداس العيد، وغطاء الرأس (للسيدات) وذلك للاستخدام الشخصي، وللاعتبارات الصحية نرجو عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.