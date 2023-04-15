أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة، عبر منصة وزارة الداخلية، المستندات المطلوبة للحصول على إقامة مؤقتة للسياحة من مصلحة الجوازات بالعباسية، وذلك من أجل التسهيل على الراغب في الحصول على تلك الخدمة ومعرفة كافة الإجراءات والشروط.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، المستندات المطلوبة للحصول على إقامة مؤقتة للسياحة من مصلحة الجوازات من العباسية، وهي كالآتي:

المستندات المطلوبة للحصول على إقامة مؤقتة للسياحة من مصلحة الجوازات

- توكيل رسمي.

- جواز السفر بالإضافة إلى صورة منه.

- صورة شخصية واحدة.

- إقرار من الوكيل.

- طابع تنمية.

شروط الحصول على الخدمة

- ألا يقل السن عن 21 عامًا.

- وجود ترخيص السياحة / الزيارة / العلاج.

- يجب السفر خلال 15 يومًا بعد انتهاء الإقامة مباشرة.

إجراءات طلب الخدمة

- طلب الخدمة من موظف الشباك.

- ملء إقرار مكتوب.

- شراء طابع تنمية + طابع شرطة وإرفاقه بالإقرار.

- تسليم المستندات والإقرار.

- دفع الرسوم في الخزينة.

كما أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة، الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة تحركات للأشخاص الأجانب في مصر والمصريين خلال تنقلهم خارج البلاد، وهي كالآتي:

- صورة ضوئية من جواز السفر

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية (التموين - الضرائب - الأحوال المدنية -التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة - التأمينات الاجتماعية - الكليات العسكرية) وكذا السفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني، والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

شروط الحصول على الخدمة

- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة المدة المطلوب كشف التحركات عنها، اسم المحكمة، رقم القضية.

إجراءات طلب الخدمة

- التقدم بالطلب للشباك المخصص لذلك.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- استلام الشهادة أو إيصال استلام الشهادة.

- يستقبل القسم بالإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور، لتقديمها إلى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة في حالة ما إذا كان مصريًا.

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية.