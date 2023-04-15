هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟.. مصدر يحسم الجدل

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟ سؤال يتردد بشكل مكثف اليوم، على غالبية مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الجدل خاصة بين العاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، وطلاب المدارس والجامعات، الذين لا يعلمون هل يتوجهون اليوم السبت 15 أبريل 2023، إلى مقار عملهم باعتباره يوم عمل عادي مثل باقي أيام الأسبوع، أم إنه إجازة بسبب احتفالات مصر بعيد شم النسيم.

مصدر يوضح حقيقة إجازة اليوم السبت 15 أبريل

«الوطن» استعانت بمصدر حكومي مسؤول، للتعرف على الإجابة عن سؤال: هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟، الذي أكد أن اليوم السبت 15 أبريل 2023، يوم عمل عادي في المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الذين يحصلون على يوم الجمعة إجازة فقط ولايحصلون على إجازة يوم السبت، ومن هنا يصبح يوم السبت يوم عمل عادي وعدد ساعات العمل العادية المنصوص عليها في قوانين العمل ووفقا للوائح الداخلية المعمول بها في هذه الجهات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

أول إجازة رسمية يحصل عليها الموظفون والعمال

ولفت المصدر الحكومي إلى أن أول إجازة رسمية سيحصل عليها الموظفون والعمال بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، اضافة إلى طلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، ستكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023 بمناسبة شم النسيم، ثم يعقبها إجازة يوم الخميس المقبل 20 أبريل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2023، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1405 لسنة 2023، وتمتد الإجازة بموجبه من 20 إلى 25 أبريل 2023، ملحقا به إجازة عيد تحرير سيناء التي توافق 25 أبريل، ليصبح عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023 ستة أيام كاملة من الخميس إلى الثلاثاء.