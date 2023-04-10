تفاصيل إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص.. بأجر كامل

يصدر بعد قليل حسن شحاتة وزير القوى العاملة، قرارا باحتساب وتحديد أيام إجازات عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص، وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء القرار الذي أصدره اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باحتسابها من يوم الخميس 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل.

إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الخاص

وكشفت مصادر بوزارة القوى العاملة أن حسن شحاته وزير القوى العاملة سيصدر قرارًا وزاريًا، باحتساب أيام إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الخاص، مساوية للعاملين بالقطاع الحكومي والعام في ضوء قرار رئيس الوزراء، من الخميس إلى الثلاثاء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء من 20 إلى 25 أبريل بأجر كامل.

29 مليون يستفيدون من إجازة عيد الفطر 2023 بالقطاع الخاص

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الاهتمام الكبير بالقطاع الخاص من الدولة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة، تضفي حالة كبيرة من الارتياح بين جموع أكثر من 29 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، لاسيما وأن قرار مساواة العاملين بـ القطاع الخاص في إجازات العيد بالقطاع الحكومي لم يقتصر العام الحالي، وإنما سبقه نفس القرار العام الماضي، وإبان جائحة وباء كورونا كوفيد 19.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر، اليوم الاثنين، القرارقم 1405 لسنة 2023، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الخاص الصادر اليوم برقم «14 مكرر أ» وجاء في نصه «بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛ قرر «تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء».