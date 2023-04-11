عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023.. تبدأ الأسبوع المقبل

حددت الحكومة عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قراره بأنها ستبدأ من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري وتستمر لمدة 6 أيام، على أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 رسمية مدفوعة الأجر للعاملين

وأوضحت الحكومة أن أيام إجازة عيد الفطر2023 رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

يوم شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

وفى سياق آخر، أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن يوم شم النسيم الموافق 17 أبريل الجاري، سيكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يجوز تشغيل العامل الذي اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأوضح وزير القوى العاملة في بيانه، أن إجازة شم النسيم رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.