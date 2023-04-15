4 ظواهر جوية لن تراها في طقس وقفة عيد الفطر.. اعرفها

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى يتضمن توقعات الخبراء لطقس الأسبوع الجاري، ودرجات الحرارة المتوقعة، بالمحافظات عن مفاجأة سارة بخصوص طقس يوم وقفة عيد الفطر، والمحدد بحسب الحسابات الفلكية الخميس المقبل.

اختفاء الشبورة المائية من على الطرق

وتشهد الطرق من وإلى المحافظات المختلفة، في طقس وقفة عيد الفطر اختفاء الشبورة المائية تماماً، بحسب البيان، مما يجعل السفر والتنقل، يوم وقفة عيد الفطر، أكثر أماناً.

توقف نشاط الرياح المثيرة للأتربة

كما تنتهى ظاهرة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الثلاثاء، ويوم الخميس، وتوجد حركة رياح نشطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات، لكنها نظيفة بلا أتربة أو رمال.

كذلك تختفي الأمطار من طقس وقفة عيد الفطر المبارك، مما يتيح للأسر الخروج في أي وقت لشراء مستلزمات العيد.

انخفاض درجات الحرارة

وكشفت توقعات الأرصاد لطقس يوم وقفة عيد الفطر، إن درجات الحرارة سوف تنخفض ،بعد ارتفاع استمر على مدار الأسبوع ووصلت خلاله درجة الحرارة في بعض المحافظات 37 درجة مئوية، لكنها من المتوقع ان تنخفض يوم وقفة عيد الفطر.

درجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عيد الفطر كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 28 والصغرى 16 مئوية.

السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 14 مئوية.

جنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 21 مئوية.

شمال الصعيد 31 العظمى والصغرى 13 مئوية.