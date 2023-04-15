موعد صلاة عيد الفطر  2023 في محافظة السويس.. «الأوقاف» تجهز المساجد

ينتظر المواطنون، من سكان المحافظة الباسلة معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السويس، لكى يتمكنوا من الذهاب إلى الساحات، والمساجد المخصصة لأداء هذه السنة المهمة والتي يفرح بها الملايين.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس

ومن جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من خلال بيان له، موعد صلاة العيد 2023 في جميع محافظات الجمهورية، موضحاً أن يوم عيد الفطر المبارك بالحسابات الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وبذلك يكون الموعد يكون في تمام الساعة الخامسة و42 دقيقة.

أوقاف السويس تستعد لصلاة العيد

وتبذل مديرية أوقاف السويس جهدًا كبيرًا، تحت إشراف الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، في إعداد ساحات أداء صلاة العيد والمساجد التي ستؤدى في صلاة العيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الفطر 2023، سوف تؤدى وتقام في نفس المساجد التي يتم فيها إقامة شعائر صلاة الجمع، وأسندت شأن تحديد الساحات وفقاً لتنظيم كل مديرية ووفقاً للترتيبات اللازمة، لاستقبال المصلين.