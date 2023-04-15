أماكن ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج شهادات الميلاد.. اعرفها

تبذل وزارة الداخلية جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، فتوسعت في الخدمات الإلكترونية للقضاء على الزحام، كما طرحت ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج شهادة الميلاد في العديد من الأماكن في القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات.

أماكن ماكينات الأحوال المدنية المحددة من قبل وزارة الداخلية في المواقع التالية:

- مطار القاهرة الدولي.

- مطار الغردقة.

- مطار شرم الشيخ.

- مقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.

أماكن ماكينات الأحوال المدنية في القاهرة والجيزة.

- مول سيتي ستارز مدينة نصر.

- مقر مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.

- مول العرب في أكتوبر.

إجراءات استخراج شهادة الميلاد من ماكينات الأحوال المدنية

- يسجل المواطن بيانات (الرقم القومي - اسم الأم - ....) للتأكّد من شخصيته - اختيار الخدمة طباعة شهادة ميلاد.

تقدم الوطن للقارئ خطوات بسيطة وسهلة لاستخراج شهادة الميلاد من ماكينات الأحوال المدنية في مطار القاهرة والمولات التجارية المعلنة من قبل وزارة الداخلية وهي كالتالي:

خطوات استخراج شهادة الميلاد

- يتوجه المواطن طالب الخدمة الى أحد المواقع التي توجد فيها ماكينة الأحوال المدنية الحديثة.

- يسجل المواطن بيانات الرقم القومي الخاص به.

- تسجيل اسم الأم وعدة بيانات للتأكّد من خلالها من شخصية طالب الخدمة.

- يتمّ إعطاء طالب الخدمة عدة اختيارات عن المسموح له طلب شهادة ميلاد لهم.

- يتمّ اختيار عدد الشهادات المطلوبة.

- الدفع النقدي للماكينة مُقابل الخدمة.

- عقب نجاح عملية الدفع يتمّ فوراً طباعة المُستخرج للمواطن طالب الخدمة.