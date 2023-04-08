وظائف وزارة الخارجية المصرية 2023.. 4 اختبارات للمتقدمين

وظائف وزارة الخارجية المصرية، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من الخريجين والراغبين في الالتحاق بوظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ووفق البيان الرسمي فإنه سيمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف الاطلاع على الشروط بداية من غد الأحد 9 أبريل.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تفاصيل وظائف وزارة الخارجية المصرية التي كشفت عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي جاءت على النحو التالي:

تفاصيل وظائف وزارة الخارجية المصرية

وبحسب بيان وزارة الخارجية فإنه سيكون متاحاً أمام الراغبين الاطلاع على الشروط بداية من غد الأحد 9 أبريل، حيث تم وضع بعض الشروط الواجب اتباعها للالتحاق بالوظائف ومنها اجتياز 4 اختبارات، وهي كالآتي:

1- اختبار اللغة العربية واللغة الأجنبية.

2- اختبار القانون الدولي العام والمنظمات الدولية.

3- العلاقات الاقتصادية الدولية.

4- العلاقات السياسية الدولة.

موعد تقديم الطلبات لوظيفة ملحق دبلوماسي

وأوضح بيان الوزارة أن موعد تقديم الطلبات سيكون اعتبارا من 1 مايو 2023 حتى 22 مايو 2023، وذلك على الموقع التالي careerdiplo.mfa.gov.eg.

موعد مسابقة وظائف وزارة الخارجية

كشفت وزارة الخارجية أن موعد التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي، ستكون بداية من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، حتي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وستعقد مسابقة وزارة الخارجية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.