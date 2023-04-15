تصدير 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن المواني التابعة لها بالمحافظات تشهد نشاطا، اليوم السبت، مشيرة إلى أن حجم التداول بلغ 10 آلاف طن.

حركة تداول الصادرات والواردات

وأوضح بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن بالمواني تشهد اليوم انتظاماً، وسجل إجمالي عدد السفن المتراكية على الأرصفة 11 سفينة، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و660 شاحنة، و92 سيارة.

وذكر بيان الهيئة، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 2000 طن بضائع، و305 شاحنات، و86 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و355 شاحنة و6 سيارات.

تداول 3200 طن بضائع بميناء نويبع

وتابع البيان، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، بينما استقبل الميناء أمس السفينة «عمان»، فيما غادرت أربع سفن.

وأضاف البيان، أن ميناء نويبع، شهد اليوم تداول 3200 طن بضائع، و282 شاحنة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1705 ركاب بموانيها.