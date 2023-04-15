درجات الحرارة اليوم السبت 15-4-2023.. جنوب الصعيد 34 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت 15 أبريل فضًلا عن حالة الطقس المتوقعة، إذ تسجل في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 28 والصغرى 16، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتصل درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 31 والصغرى 20، شمال الصعيد الدرجة العظمى 31 والصغرى 16، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

وذكرت الأرصاد أن اليوم السبت درجة الحرارة سيصاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة حيث تصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم السبت يسود أجواء باردة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فضلا عن طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للبرودة على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع هطول شبورة خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود نشاط رياح اليوم السبت 15 أبريل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.