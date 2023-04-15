ضبط حلاق متهم بقتل سائق «توك توك» بالغربية لسرقته.. المجني عليه قاومه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في ضبط حلاق متهم بقتل سائق «توك توك»، وإلقاء جثته في أحد المصارف، بإحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، بقصد سرقة المركبة.

العثور على جثة شخص

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عثرت على جثة المدعو «صلاح ب»، 59 عامًا، ومقيم بقرية السجاعية بدائرة مركز المحلة، ملقاة في أحد المصارف المائية بدائرة مركز المحلة، وبه طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم وجرح قطعي بالرقبة.

وبالعرض على اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث جنائيظ، ضم العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، «عبد العزيز. س»، حلاق.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وعمل على استدراج المجنى عليه بالطريق محل العثور واستغل خلوه من المارة وتعدى عليه بطعنات نافذة أودت بحياته، ولاذ بالهرب.

وذكر المتهم في أقواله، أنه لم يكن يتعمد قتل المجني عليه، وأنه هدده فقط بسرقة المركبة، غير أن المجني عليه قاومه، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات أسفرت عن مصرعه.