التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه غرقا في المنشأة بسوهاج

لقي شخص خمسيني مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، وجرى انتشال جثته بمعرفة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

غرق شخص في النيل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة بغرق شخص في نهر النيل بناحية مركز المنشأة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وبالفحص تبين غرق شخص يدعى «علي ف م ف»، 52 عاما، عامل بأجر، ويقيم بذات الناحية بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

لا يجيد السباحة

وبسؤال شقيقه المدعو «صلاح ف م ف»، 56 عاما، عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بمركز المنشأة، أفاد أنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بنهر النيل بذات الناحية لارتفاع درجات الحرارة ولعدم إجادته السباحة غرق به، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتم التصريح بدفن الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.