الأمطار الرعدية تضرب الدقهلية.. غرق الشوارع ورفع درجة الاستعداد

ضربت أمطار رعدية محافظة الدقهلية من جديد، اليوم الأربعاء، وهطلت أمطار غزيرة على معظم الأنحاء مصحوبة بصوت الرعد، واستمرت لأكثر من نصف ساعة مع زيادة سرعة الرياح، ما تسبب في ظهور تراكمات المياه في الشوارع.

وهذه هي المرة الثانية التي تضرب فيها الأمطار الرعدية مدن الدقهلية، بعد أن هطلت فيها الأمطار ليلا بنفس القوة.

أمطار رعدية تضرب الدقهلية ومحافظات الدلتا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية منذ ساعات، في بيان لها، من تقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ووجود نشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

كسح وشفط مياه الأمطار من مناطق التجمعات

وأعلنت محافظة الدقهلية علي التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بعدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث تستمر الاعمال حتي يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصا علي توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

متابعة أعمال رفع تراكمات المياه

وتواصلت غرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه لسرعة التعامل مع تراكمات المياه، وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة.

سقوط أمطار رعدية على مدن الدقهلية

وتعرضت عدد من المراكز والمدن بمحافظة الدقهلية، مساء أمس، لسقوط أمطار رعدية، وتم على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الامطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.