مواعيد عمل المنشآت الصحية خلال إجازة عيد الفطر بمحافظة السويس

أعلنت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أماكن ومواعيد عمل المنشآت الصحية بالسويس خلال إجازات عيد الفطر المبارك من الفترة 20 أبريل وحتى 24 من الشهر ذاته.

خدمات الطوارئ 24 ساعة

وأصدرت مديرية الشئون الصحية بيانا تضمن جدول عمل المستشفيات والمراكز المختلفة خلال عيد الفطر، موضحة أن خدمات الطوارئ والاستقبال مستمرة على مدار 24 ساعة.

وتضمنت خريطة عمل المنشآت الصحية خلال فترة إجازة عيد الفطر، مستشفيات السويس العام والصدر والحميات ومستشفى العبور التخصصي.

وأوضح البيان أن العمل في استقبال وطوارئ الوحدات الصحية من 8 صباحا إلى 8 مساءً بجميع الوحدات، عدا وحدة قرية كبريت بحي الجناين، حيث تعمل على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمل مكاتب الصحة في عيد الفطر

وتضمنت خريطة عمل المنشآت الصحية خلال فترة إجازة عيد الفطر، عمل جميع الوحدات التي تضم مكاتب الصحة أو مكاتب الصحة ذات المبنى المستقل حتى الساعة السادسة مساءً، عدا مكتب صحة السويس يعمل على مدار 24 ساعة.