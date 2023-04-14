حالة الطقس اليوم في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 26

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يشعر المواطنون بارتفاع تدريجي في درجات حرارتها على كافة الأنحاء، ويستمر الارتفاع حتى الأربعاء 19 أبريل.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، وأجواء باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وذكرت الأرصاد، أنّ حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للبرودة على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت، أنّ اليوم الجمعة، تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاطًا للرياح يستمر حتى السبت المقبل 15 أبريل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتصل درجات الحرارة العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 والصغرى 16، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 15 درجة، جنوب سيناء 29 والصغرى 18، شمال الصعيد الدرجة العظمى 28 والصغرى 14، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.