مسلسل حرب الحلقة 4.. هل ينجح محمد فراج في الوصول إلى أحمد السقا؟

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل حرب الحلقة 4، إذ ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة الماضية، خاصة بعد لقاء عثمان (أحمد السقا) مع الشيح أبو القاسم (محمود البزاوي)، والذي طلب منه كميات كبيرة من مادة الـ «سي فور» المتفجرة من أجل تصنيع الصواريخ التي سوف يستخدمها في عمليات إرهابية.

وتتطرق أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 إلى خطة عثمان، الذى يعرفه الرائد عمر (محمد فراج) باسم «الظافر»، وهل سينجح في الوصول إليه بعد ما يعلم أنه من وراء تفجير قسم العريش.

مسلسل حرب الحلقة 4

موعد مسلسل حرب الحلقة 4

يبدأ عرض مسلسل حرب الحلقة 4 الساعة 9:00 مساء على قناة ON، والساعة 10:00 على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة الرابعة على ON الساعة 3:15 من صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 3:15 عصرا، وتتاح الحلقة الرابعة من مسلسل حرب على منصة «واتش آت» الإلكترونية بعد عرضها مباشرة على التلفزيون.