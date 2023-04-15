إشادات نقدية بمسلسل حرب: ثنائية مميزة.. وأكشن على مستوى عالي

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية حصدها مسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، وتأليف هاني سرحان، ويتناول المسلسل خلال 10 حلقات جهود رجال الشرطة في ضبط التنظيمات السرية والخلايا الإرهابية.

أشاد الناقد طارق الشناوي بالثنائية التي تجمع أحمد السقا ومحمد فراج في مسلسل حرب، قائلا: «أن نرى تعاون بين نجم كبير ونجم صاعد من العناصر المميزة في العمل»، بينما وصفت الناقدة ماجدة موريس مسلسل «حرب» بـ المفاجأة، خلال تصريحاتها لـ «الوطن»، قائلة: «للمرة الأولى يقدم أحمد السقا دور إرهابي، والأحداث بها مستوى عالي من الأكشن، ولا توجد به مساحات ضائعة، كما شهدت الأحداث بداية قوية وأتوقع مفاجأت جديدة في الحلقات المقبلة».

تفاصيل مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

يقدم الفنان أحمد السقا للمرة الأولى دور إرهابي ضمن أحداث مسلسل حرب، ويسعى إلى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، ويدخل في صراع مع الرائد عمر الإمام (محمد فراج) الذى يسعى للقبض عليه، ويشارك في بطول المسلسل بجانب أحمد السقا ومحمد فراج مجموعة من نجوم الدراما من بينهم: أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي وإيناس كامل، بجانب ضيوف الشرف: محمود البزاوي، محمد نجاتي ومحمد أبو داود.