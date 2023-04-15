مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. أحمد السعدني يخطط لسرقة أسلحة الفرنسيين

تصاعدت الأحداث بشكل كبير فى مسلسل سره الباتع الحلقة 24 بعد اكتشاف قتل الجنرال الفرنسي بيلو، وعلم بالأمر نابليون بونابرت، فقرر الانتقام من القرية بالكامل على طريقته الخاصة.

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 24، ضرب نابليون بونابرت للقرية بالكامل من خلال المتفجرات، وذلك انتقاما منهم بعد قتلهم الجنرال الفرنسي وهو الأمر الذي جعل حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني يفكر في اقتحام قلعة الفرنسيين للحصول على الأسلحة.

مسلسل سره الباتع الحلقة 24

ووضع حامد خطة لدخول قلعة الفرنسيين من خلال اختلاق أزمة بين عدد من الجنود أثناء تواجدهم في القرية وخلال الأزمة يركبون العربة الخاصة بهم مختبئين وبالفعل نفذوا الخطة.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وحسين فهمي ومحمود قابيل ونجلاء بدر وأحمد فهمي وأحمد السعدني وريم مصطفى وهالة صدقي وعايدة رياض، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.