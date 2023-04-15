البابا تواضروس يوجه رسالة بـ13 لغة لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرسالة البابوية بمناسبة عيد القيامة المجيد، والتي يرسلها سنويا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية لهم.

وتأتي تلك الرسالة في إطار دعم التواصل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبين أبنائها المتواجدين في جميع أنحاء العالم.

وتحدث البابا في رسالته الرعوية عن إحدى عطايا القيامة الغنية، وهي «العين (النظرة) الإيجابية للحياة» واتخذ قداسته نماذجا ثنائية تعبر عن نظرة الإنسان للأمور، هما:

- يوحنا الحبيب ويهوذا الإسخريوطي

- اللص اليمين واللص الشمال

وتمت ترجمة الرسالة لـ13 لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.