يبحث جميع المسلمين في الإمارات عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإمارات استعدادًا للاحتفال بالعيد المبارك الذي يأتي كمكافأة على صيام وقيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإمارات

تتوقع الحسابات الفلكية أن يكون شهر رمضان لعام 1444 هـ لمدة 29 يومًا، إذ بدأ الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس 2023، ومن المتوقع أن يوافق موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإمارات، يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

وتعلن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن تحري هلال شهر شوال المبارك يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل، وذلك لتحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإمارات.

جدير بالذكر أنَّه في الإسلام، يتمّ تحري هلال شهر شوال المبارك من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لتحديد موعد عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإمارات

صلاة عيد الفطر في الإمارات توقيت أبو ظبي الساعة 6:02 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات بتوقيت العين الساعة 5:57 صباحًا.

صلاة عيد الفطر توقيت رأس الخيمة الساعة 5:54 صباحًا

توقيت صلاة عيد الفطر الفجيرة الساعة 5:56 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر أم القيوين الساعة 5:57 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر الظفرة الساعة 6:08 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر بتوقيت عجمان الساعة 5:58 صباحًا.