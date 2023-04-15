رفع حالة الطوارئ وتجهيز 2218 مسجدا لاستقبال عيد الفطر في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الانتهاء من ك الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أي معوقات.

«أوقاف قنا» تستعد لعيد الفطر

وقال محافظ قنا، إن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز 2218 مسجدا لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، موضحا أن صلاة العيد ستتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، فضلا عن فتح الساحات العامة لإقامة صلاة العيد بالتنسيق الكامل بين مديرية الأوقاف والمحافظة.

وتابع المحافظ في تصريحاته الصحفية، اليوم، أنه أصدر تعليماته لمديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها، وتوفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ والأمصال اللازمة وأكياس الدم بكميات إضافية، لمواجهة أي حالات طارئة، مع وقف الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد، فضلا عن وضع خطة لتوزيع 101 سيارة إسعاف نموذجية و 3 سيارة نمطية و2 سيارة دعم سريع على اماكن الصلاة والمنتزهات والحدائق العامة وعلى الطرق السريعة وداخل المدن للاستجابة الفورية مع أي طوارئ .

خطة متكاملة بين المديريات في عيد الفطر المبارك

وأضاف محافظ قنا، بأنه وجه بوضع خطة متكاملة خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لشن حملات تموينية على مدار أيام العيد للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى التفتيش علي الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بفتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل فى ساعات مبكرة خلال أيام العيد، لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات، و وقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل، وتكثيف تواجدهم بمناطق تجمع المواطنين ، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والحدائق بما يوفر للمواطنين والزوار سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري.