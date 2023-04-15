زيارة مفاجئة لوزير الشباب لنادي «النادي» بشيراتون لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فرع نادي النادي بشيراتون، في زيارة مفاجئة، عقب تفقد مركز شباب حدائق القبة، لرصد آخر التطورات بالنادي، ومتابعة سير العمل داخل الفرع.

الوزير: تطوير كل المنشآت الرياضية والشبابية

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير كل المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى أهمية نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

ملتقى رياضي واجتماعي متميز

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

ووجه «صبحي» جميع مسؤولي الصيانة والمختصين بالمركز بالعمل على إصلاح أي تلفيات تظهر أولاً بأول، للحفاظ علي مكانة وقيمه نادي النادي، وتقديم كل الخدمات في أفضل صورة لأعضاء النادي.

ورافق الوزير خلال زيارته الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ويضم نادي النادي بشيراتون ملاعب كرة القدم، وملاعب متعددة الأغراض، وملاعب التنس الأرضى، وملاعب الإسكواش، وصالة البولينج، وصالات الأنشطة الرياضية، وصالة مغطاة، وتراك مشي، وتراك دراجات، وملاعب بادل تنس، والمبنى الاجتماعي، وأماكن مخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.