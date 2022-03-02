وزير الرياضة عن عضوية نادي «النادي»: الاشتراك بـ100 ألف جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يجري بناء الملاعب والأندية الرياضية في المدن الجديدة، من أجل المواطنين، ولمخاطبة جميع الطوائف والأعمار، ضمن رؤية واستراتيجية الدولة.

توفير الصالات الرياضية

وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسوؤليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروعات وحدات سكنية جديدة، جرى عرض رؤية الدولة المصرية في توفير الصالات والأماكن الرياضية، ومن ضمنها مجمع صالات «حسن مصطفى» للألعاب الرياضية، الذي يضاف للبنية الرياضية في مصر، ويضم صالتين وفندقا ومكانا للتأهيل الرياضي والصحي، ونادي «النادي» الرياضي.

تجهيزات مجمع الصالات

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك مقرا في مصر للاتحاد الإفريقي والأكاديمية الإفريقية والاتحاد المصري لكرة اليد، في مجمع الصالات الجديد، ويمكن إقامة بعض الحفلات في هذه الصالة، موضحا أن هذه الصالات تخاطب المجتمع بجميع فئاته بعد أن زادت قيمة الاشتراكات للأندية لتغطية تكاليف الأندية.

الدولة تقدم خدمة قابلة للتجديد

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تقدم خدمة قابلة للتجديد بقيمة تناسب الفئات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يدعم الرياضيين والشباب في مصر من أجل أن يكون الشباب أصحاء ولديهم المنشآت الرياضية المتطورة، متابعا: «بقى عندنا أماكن مجهزة عالميا زي بره، وأحسن كمان، خاصة أن الإعداد بيمثل 20% من العملية الرياضية، والاشتراك في نادي (النادي) بلغ 100 ألف جنيه، وده بيكافئ خدمات أندية عضويتها بـ400 ألف، وممكن تقسيط ده».