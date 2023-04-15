موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح.. استعدادات مكثفة بـ8 مدن

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح حددته هيئة المساحة المصرية من خلال إصدارها إمساكية 2023 التي تعكس جميع مواعيد صوات العيد في مطروح والمدن والمحافظات في ربوع مصر، في ظل اقتراب العيد الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، واستعدادات شاملة من مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح في جميع الساحات والمساجد لتجهيزها لأداء الصلاة بها.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح تنشره «الوطن» ليتاح أمام جميع المواطنين الموعد المقرر لأداء الصلاة في إطار الخدمات التي تقدمها لجميع قرائها، وهي كالتالي في جميع مدن مطروح:

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة مرسى مطروح الساعة 6.03 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة مرسي مطروح الساعة 6.02 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الحمام الساعة 5.58 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة العلمين الساعة 5:59 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الضبعة الساعة 6.00 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة النجيلة الساعة 6.04 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة سيدي براني الساعة 6:05 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة السلوم الساعة 6.06 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة سيوة الساعة 6.07 صباحا.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح

واستعدت المحافظة لاستقبال صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح، حسب اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم بتجهيز جميع ساحات الصلاة في المدن، والقرى بالمناطق السكنية التي يوجد بها تدمعي سكني كبير، بجانب فتح جميع المساجد التي يؤدي بها صلاة الجمعة ليصلي بها المواطنين صلاة العيد.

استعدادات صلاة العيد 2023 في مطروح

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح إنه جار مراجعة جميع المساجد التي تستقبل المصلين في صلاة العيد على مستوى المحافظة من خلال المفتشين بمراكز ومدن المحافظة بالإدارات الفرعية للأوقاف ومتابعة دورات المياه والوقوف علي النظافة، وتعقيم المساجد، مع مراجعة جاهزية الفرش والمصلى الخاص بكل مصل وساحة منها مصلى الرجال ومصلى السيدات في كل ساحة ومسجد على حدة للاستعداد التام لاستقبال المواطنين في صلاة العيد، لافتا إلى أن مطروح بها ما يقرب من 800 مسجد وساحة في نطاق المحافظة.