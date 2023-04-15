موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج.. بعد 20 دقيقة من الشروق

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج، وهو الأمر الذي يشغل مواطني المحافظة، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، حيث يحل أول أيام عيد الفطر المبارك في يوم 21 أبريل الجاري فلكيا، وتنطلق تكبيرات العيد بعد صلاة الفجر ويتوافد الآلاف من الأهالي على الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج وعدد تكبيرات العيد، فضلًا عن سنن عيد الفطر وكيفية أداء الصلاة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج تحين بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ووفقا لهيئة المساحة والحسابات الفلكية فإن موعد صلاة العيد في سوهاج 2023 ستكون في تمام الساعة 05:49 صباحا وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد.

استقبال المصلين في صلاة عيد الفطر بمساجد سوهاج

وأعلنت مديرية أوقاف سوهاج استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا.

استعدادات استقبال عيد الفطر 2023 في سوهاج

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع إلغاء إجازات رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، والأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، خلال إجازات الأعياد.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط الساحات والمساجد

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال التجميل والنظافة بمحيط الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة والمتواصلة لنظافة الميادين والشوارع.

صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية

كما وجه محافظ الإقليم بالتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ومراقبة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل الأهالي، والتأكد أيضا من جاهزية المنتزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، لقضاء الفسحة والتنزه في الحدائق والمنتزهات احتفالا بعيد الفطر المبارك.