مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. الحكم على أحمد فهمي بالحبس عام

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 24 الكثير من التطورات في الأحداث التي يقدمها المخرج خالد يوسف من خلال كوكبة كبيرة من الفنانين في تجربته الدرامية الأولى فى السباق الرمضاني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 24

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 24 نقاش الضابط مع حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية حول أنه في ورطة لأنه إذا حصل على البراءة في قضية قتل الدرويش عبد الله الذي كان يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، فإنه متورط في قضية أخرى وهي التنقيب عن الآثار.

وبالفعل عندما عرض حامد على المحكمة جرى الحكم عليه بالسجن عام كامل وهو الأمر الذي أدخل أسرته في حالة من الانهيار.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وخالد الصاوي وعايدة رياض وحسين فهمي ومحمود قابيل وأحمد السعدني وأحمد فهمي وريم مصطفي وهالة صدقي ومنة فضالي ونجلاء بدر، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.