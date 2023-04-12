قافلة طبية للكشف عن المرضى غير القادرين في كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضًا، وذلك في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، بتوجيهات اللواء المحافظ جمال نور الدين.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

كما يأتي في إطار للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

قافلة طبية شاملة للغير قادرين

وبدأت القافلة في الساعة التاسعة صباحًا، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر، عيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة ، ومسالك»، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج بالمجان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في كفر الشيخ، أن المرضى المستفيدين من القافلة الطبية، هم من قرية الظوافرة، التابعة بمركز بلطيم، وقرية جماجمون، التابعة لمركز دسوق، وقرية إسحاقة، التابعة لمركز كفر الشيخ، وقرية تيره، التابعة لمركز الحامول، وجميعهم بمحافظة كفر الشيخ.

نقل المرضي دون أي أعباء مالية

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا لجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار «شعبان»، إلى أن الجمعية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.