عضو شعبة الأسماك: شم النسيم وعيد الفطر ينعشان المبيعات.. الأسعار مستقرة

قال يوسف سعد، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفترة الحالية تشهد إقبالاً من جانب العديد من المواطن على شراء الأسماك وذلك استعداداً لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

استقرار أسعار الأسماك الفترة الراهنة

وأضاف سعد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك تختلف حسب كل محافظة ومنطقة وتاجر، وتشهد الأسعار الفترة الحالية استقرارا ملحوظاً، متوقعا زيادة إقبال المواطنين على الشراء الفترة المقبلة، وقد تنخفض بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

أسعار الأسماك

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر البلطي يتراوح اليوم ما بين 69 و73 جنيهًا والفيليه البلطي ما بين 40 و200 جنيه، كما يبلغ سعر مكرونة سويسي بين 60 و110 جنيهات ويتراوح سعر الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

وأشار يوسف سعد إلى أن سعر الجمبري يتراوح ما بين 180 و260 جنيهًا والسبيط بين 115 و265 جنيهًا والبوري بين 42 و62 جنيهًا والكاليماري بين 110 و230 جنيهًا.