نص قرار رئيس الوزراء بإجازة شم النسيم 2023.. عُطلة رسمية خلال ساعات

حسمت الحكومة موعد إجازة شم النسيم 2023، مؤكّدة أنَّ موعد إجازة شم النسيم 2023 سيتكون في يوم الاثنين 17 أبريل، دون تغيير.

موعد إجازة شم النسيم 2023

ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023، تضمنت مادته الأولى أن يكون يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وجاءت مادته الثانية أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

من المرتقب أن تصدر وزارة القوى العاملة بيانًا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وذلك إلحاقًا ببيان مجلس الوزراء بشأن الإجازة لموظفي الحكومة.

وأصدَر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 حتى الثلاثاء 25 أبريل، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.