إصلاح خط مياه رئيسي بالزقازيق وفتح الطريق أمام حركة السيارات

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق بسرعة حل أي شكاوى طارئة بمختلف القطاعات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

شفط المياه المتراكمة من الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، قام شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح انفجار خط مياه 8 بوصة بشارع جانبي من تفريعات شارع عمر شاهين طريق موقف المنصورة بمدينة الزقازيق وشفط المياه المتراكمة من الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رد فعل أهل مدينة الزقازيق

قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لسرعة حل المشكلة في أسرع وقت.