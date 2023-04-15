خبير: أوهام العرض والطلب تبقي سعر الذهب عند 2270 جنيهاً

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إنَّ أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2270 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 2004 دولارات، مضيفًا أنَّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2594 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1946 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1513 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18160 جنيهًا.

حركة التراجع بطيئة للغاية

وأوضح «إمبابي»، في بيان، أنَّ السوق المحلية ارتفعت مع موجة الارتفاعات التي تعرضت لها الأسواق العالمية، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، ليكسر سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2300 جنيه، لكن الأسعار شهدت حالة من التراجع البطيء أمس الجمعة، وعلى الرغم من تراجع الأوقية بنحو 36 دولارًا بالأسواق العالمية، إلا أن حركة التراجع كانت بطيئة للغاية، تحت أوهام العرض والطلب، والسعر المحلي لا يتفق مع السعر العالمي إلا في موجات الارتفاعات، وينفصل عنه في التراجع.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، و افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 36 دولارًا، وافتتحت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، ولامست مستوى 1995 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2004 دولارات.

تراجع مع ختام تعاملات الأسبوع لمستوى 2004

وأوضح أنَّ أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد تراجعت مع ختام تعاملات الأسبوع لمستوى 2004 دولارات، بعد أن وصلت لمستوى 2048 دولارًا، بفعل تراجع الدولار، بعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الفيدرالي الأمريكي، بالحاجة إلى رفع أسعار الفائدة للتغلب على معدلات التضخم المتزايد.

وأضاف أنَّ الأسواق العالمية تشهد حالة من الضبابية بعد صدور بيانات وتصريحات متباينة، بعضها يعزز من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وأخرى تعزز من الإبطاء أو التثبيت، متابعًا «تتأثر حركة أسعار الذهب مع توجهات الفائدة، فرفع أسعار الفائدة يدفع الذهب للهبوط، ويزيد من تكلفة الفرصة البديلة له في ظل ألا يدر عائدًا».