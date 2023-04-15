توقعات بتراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.2%، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عام لتلامس 2.048 ألف دولار خلال تعاملات الخميس، مبتعدة عن رقمها التاريخي بنحو 30 دولارًا والمسجل في أغسطس 2020، ويعزي التراجع إلى ارتفاع الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة التضخم، وفقًا لقسم أبحاث السوق بـ«ذهب مصر».

أوقية الذهب بالبورصة العالمية تراجعت بقيمة 4 دولارات

قال فادي كامل المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إنَّ أوقية الذهب بالبورصة العالمية تراجعت بقيمة 4 دولارات، خلال تداولات الأسبوع، وسجلت مع بداية تعاملات الأسبوع نحو 2.008 ألف دولار، وارتفعت إلى 2.048 ألف دولار في تعاملات الخميس، وتراجعت إلى 1.995 ألف دولار، واختتمت التداولات مساء أمس الجمعة عند 2.004 ألف دولار.

تراجع الأوقية من 2.040 ألف دولار إلى 2.004 ألف دولا

وأضاف أنَّ التعاملات تراجعت في تعاملات الجمعة فقط بنحو 36 دولارًا وبنسبة 1.8%، حيث تراجعت الأوقية من 2.040 ألف دولار إلى 2.004 ألف دولار، وذلك عقب تصريحات مسؤولي بالفيدرالي الأمريكية بوجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، ومن المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل.