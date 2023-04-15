100 جنيه مكسب جرام الذهب في أسبوع.. فهل تتراجع الأسعار؟

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تحقيق ارتفاعات تتجاوز 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع التي ستنتهي مساء اليوم السبت، وتداول جرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع عند 2165 جنيهًا، وارتفع إلى 2320 جنيهًا، وسجل 2265 ألف جينه مع نهاية تداولات أمس الجمعة.

سعر الذهب عيار 24

وقال فادي كامل المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة الذهب إنَّ هناك ترقب في الأسواق المحلية لاتجاه حركة الأسعار مع ختام تعاملات الأسبوع مساء اليوم، مشيرًا إلى أنَّ جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2588 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1942 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1510 جنيهات، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 80505 جنيهات، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18120 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتوقع «كامل» لـ«الوطن»، أن يصل سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية إلى 2100 دولار، ويسجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 2400 ألف جنيه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بفعل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي، مع تزايد رغبات المستثمرين في التحوط، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود تضخمي بالاقتصاد العالمي.

لفت إلى أنَّ أسعار الذهب كسرت حاجز 2300 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع، نتيجة ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط مؤشرات بتغير الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية المتشددة، وإبطاء أو تعليق رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في البورصات العالمية

في المقابل تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.2%، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عام لتلامس 2.048 ألف دولار خلال تعاملات الخميس، مبتعدة عن رقمها التاريخي بنحو 30 دولارًا والمسجل في أغسطس 2020.