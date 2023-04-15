سعر الذهب اليوم السبت 15-4-2023 في مصر.. عيار 18 يسجل 1946 جنيها

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 15-4-2023 في مصر في بداية تعاملات الصباح هدوء ملحوظ داخل محلات الصاغة إذ يسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 1946 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الذهب بدون مصنعية وضريبة 2594 جنيها بينما يبلغ سعر عيار 21 اليوم 2270 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بدون مصنعية 1513 جنيها كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1297 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم يشهد ثباتاً ملحوظاً في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية حيث يبلغ 18160 جنيها للشراء كما يبلغ سعر كيلو الذهب 2594286 جنيها بينما يبلغ سعر الاونصة 80682 جنيها.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وعلي الصعيد العالمي تشهد أسعار الذهب استقراراً حيث يبلغ سعر الاوقية 2005 دولاراً بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب 45127 دولاراً.

أسباب استقرار سعر الذهب

في السياق، قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إن استقرار أسعار الذهب الفترة الحالية في السوق المحلي بسبب التوازن بين العرض الطلب حيث تعتبر أسعار الذهب الفترة الراهنة عادلة للغاية ومشجعة أيضا على الشراء.

وأضاف «المغربي» أن لا يمكن لاحد أن يتوقع مستقبل أسعار الذهب الفترة المقبلة حيث تتوقف الأسعار حسب الوضع العالمي.