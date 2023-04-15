سعر الذهب اليوم السبت 15-4-2023 في مصر.. اعرف سعر جرام 21 وصل كام

يعتبر الذهب من أقدم المعادن المعروفة للإنسان، ويحظى بشعبية واسعة في مصر والعالم كله، فالذهب لا يستخدم فقط في صنع المجوهرات والإكسسوارات، بل هو ملاذ آمن للمستثمرين، وفي السوق المصرية يحظى الذهب بشعبية كبيرة بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء، إذ يمثل الذهب ملاذاً آمناً ووسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات في ظل التقلبات الاقتصادية والتضخم المستمر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتشهد أسعار الذهب اليوم السبت 15-4-2023، استقراراً نسبيا بمحلات الصاغة المصرية، بعدما انخفضت عن أمس، وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2270 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 2594 جنيها للشراء.

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 2378 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 1946 جنيها للشراء بدون مصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1513 جنيها للشراء بدون مصنعية.

شهد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة، وسجل نحو 1297 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15-4-2023 استقراراً بمحلات الصاغة، بنحو 18160 جنيها للشراء.