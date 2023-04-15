تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاة ضمن مبادرة «بداية نجاحك حقق حلمك» في قنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن وحدة السكان بالمحافظة نجحت في تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاة من مراكز قوص، أبوتشت، الوقف، ضمن مبادرة «بداية نجاحك حقق حلمك» لتأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل بقرى حياة كريمة ، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك في إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية.

مبادرة رواد النيل

وأضاف محافظ قنا، أن المبادرة تنفذها وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، وشركة دندرة للإبداع، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث ستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ، وتدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخبرة اللازمة في مجال عملها، وذلك ضمن خطة التشبيك مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني وعمل مبادرات سريعة لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية.

الهدف تأهيل 5000 شاب وفتاة

من جانبه قال رمضان الصغير مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة إن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة بمراكز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة على سوق العمل خلال عام 2023، فضلا عن تمكين الشباب من تحسين أدائهم في السوق من خلال تقديم بعض المزايا لهم من خلال بنك مصر، تشمل (بطاقات ميزة مجانا ، فتح حساب الشباب مجانا ومزايا متعددة للحساب، فتح محفظة بنك مصر الإلكترونية مع إضافة 25 جنيها رصيد افتتاحي أو20% كاش باك».