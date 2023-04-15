توزيع 450 نظارة طبية و2000 كرتونة ضمن مبادرة «وطن واحد» في جنوب سيناء

فرحة كبيرة بين أهالي محافظة جنوب سيناء عقب استلام النظارات الطبية بالمجان التي جري تسليمها اليوم بمستشفى الزهراء بطور سيناء بالمجان للمواطن ضمت مبادرة «وطن واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يقول أحمد عياد منسق مجلس القبائل والعائلات المصرية إن المبادرة تنفذ تحت رعاية الرئيس السيسي وبإشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من أجل مساعدة أهل المحافظة في تلبية احتياجاتهم ورفع المعاناة عنهم، مشيراً إلى أن المبادرة شملت الوديان والتجمعات البدوية.

450 نظارة بالمجان

أكد منسق مبادرة وطن واحد ابن قبيلة العليقات أن المبادرة قامت بالإعلان عن الكشف وعمل نظارات للمواطنين في جنوب سيناء، وجري عمل 450 نظارة وتم تسليمها اليوم داخل مركز طب الزهراء بطور سيناء، مؤكدا أن الكشف والنظارة بالمجان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار إلى أن المبادرة شملت جميع الأعمار والفئات وجرى إجراء عمليات مياه على العين وزرعة عدسة في مستشفى أبورديس العام وهي بالمجان، قائلا إن المبادرة كانت تضم تخصصات طبية عديدة منها الجراحة، العظام، النساء، الأطفال.

2000 كرتونة مواد غذائية

أوضح أحمد عياد منسق مجلس القبائل والعائلات المصرية أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقتصر على الجانب الطبي فقط بل شملت أيضا توزيع مواد غذائية على أبناء المحافظة والأسر غير القادرة، مشيرا إلى أن مجلس القبائل يقوم بالمشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن أهالي جنوب سيناء.

وتابع أنه جرى توزيع هدايا على الأطفال عبارة شنط وكراسات ومدرسية ومستلزمات للمدرسة، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة لتغطية جنوب سيناء بالكامل وقدم عياد الشكر إلي القيادة التنفيذية بالمحافظة لتسهيل الأعمال من خدمة المواطن السيناوي.