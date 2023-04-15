العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بأحد شوارع القطامية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة القطامية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تحليل عينات من المتوفى

وطلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان الشاب المتوفى وإرسالها للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لتحليلها، لبيان ما إذا كانت تحتوي على مخدرات أو سموم من عدمه، وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفىن للاستماع لأقوالها، ومعرفة ما إذا كانت تتهم أحدا في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة شاب في الشارع بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعي معتز يسري محمود، مواليد 1990، ومقيم بمنطقة الخليفة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين العثور علي متعلقاته الشخصية وبطاقم الرقم القومي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب تواجد الشاب المتوفى في القطامية.