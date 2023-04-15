أوكرانيا تبدأ في تصدير الكهرباء إلى سلوفاكيا بعد 48 ساعة

أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية «أوكرانرجو»، اليوم السبت، أنها ستبدأ تصدير الكهرباء إلى سلوفاكيا، اعتبارًا من بعد غد الاثنين بإجمالي 200 ميجاوات في الساعة.

بيان شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، عن بيان الشركة القول إن صادرات الكهرباء استؤنفت في 11 أبريل الجاري، والآن، تصدر أوكرانيا الكهرباء إلى بولندا ومولدوفا، ويجري تصدير الكهرباء فقط بشرط أن يحصل المستهلكون المحليون على الكهرباء كأولوية.

السعة القصوى لصادرات الكهرباء لأوروبا

وذكرت الشركة أن السعة القصوى لـ صادرات الكهرباء إلى أوروبا هي الآن 400 ميجاوات فيما تعمل الشركة مع نظرائها الأوروبيين على زيادة هذه القدرة.

يذكر أن أوكرانيا بدأت في تصدير الكهرباء إلى أوروبا في أواخر يونيو 2022، وفي أكتوبر 2022، جرى تعليق صادرات الكهرباء بسبب الهجمات الروسية على مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، استقر الوضع، وبدأت الأطراف محادثات لاستئناف تصدير الكهرباء إلى أوروبا.