زراعة 1700 شجرة في مراكز سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهى خضرة»

قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج بزراعة 1700 شجرة اليوم داخل الحي للظهور بالمظهر اللائق وزيادة المساحة الخضراء، وتجميل الحي وفقا لحديث علي لطفي، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر لـ«الوطن»، مؤكدا استمرار تشجير الحي والمشاركة بمبادرة «أحلى وهى خضرة»، وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بينها الزيتون والموالح والكينوكاربس.

زراعة 400 شجرة زينة

أوضاف رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر أنه جرى زراعة 400 شجرة كينوكاربس وجازورينا وفيكس بطول شارع الشباب وأمام شبكة الكهرباء وشبكة المياه والشوارع الفرعية، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ومبادرة «أحلى وهى خضرة»، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لزيادة الرقعة الخضراء بسوهاج وتجميل المراكز والمدن.

زراعة 1300 شجرة أمام محارق الكوثر

كما قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر، بزراعة 1300 شجرة كينوكاربس وجازورينا أمام مجمع المحارق الكوثر على طول الشارع وجانبي الطريق المؤدى إليها لتجميل المنطقة.

ري وعناية الأشجار بحي الكوثر

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، أن زراعة الأشجار تمت بأدوات وعمال الوحدة المحلية لحي الكوثر وانه يجب الاهتمام والعناية بالأشجار وريها بصفة دورية، وأن الوحدة المحلية تكمل بزراعة الأشجار لتغطية كافة شوارع ومداخل الحي.