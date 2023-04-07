وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يتابعان توزيع الدفعة 25 من صكوك الأضاحي

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، توزيع الدفعة 25 من لحوم الأوقاف، بواقع 4 أطنان لحوم، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الجيزة إلى 64 طنا حتى الآن، بحضور اللواءهشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعاون جميع مؤسسات الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة.

تنفيذ مشروع صكوك الإطعام والأضاحي

وأشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام والأضاحي وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً أن هناك تعاون دوري قائم مع وزارة الأوقاف بما يحقق النفع لمواطني الجيزة، مشيرا أنه سيتم إيصال اللحوم والسلع الغذائية إلى مستحقيها والتيسير عليهم من خلال لجنة تشكل يمثل فيها كافة الجهات المعنية.

المشاركون في الجولة التفقدية

رافق الوزير والمحافظ، إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر محمد يونس، سكرتير عام المحافظة، ومحمد نور الدين، السكرتير المساعد، والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور ناصر السقا، وكيل مديرية أوقاف الجيزة، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.