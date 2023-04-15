مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24.. سما إبراهيم تحسد سامح

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24، بقيام مشاجرة بين سميحة «يسرا» وانشراح «سما إبراهيم» عما قامته خلال تواجدها في شقتها من إهمال وعدم تنظيف الشقة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24، شهد حسد انشراح لابن سميحة وهو سامح الذي يقدم دورة آدم الشرقاوي حينما رأته قالت حلو أوي، تعرض على الفور للسقوط على الأرض واحولت عيناه، فأكملت يسرا مشاجرتها مع سما إبراهيم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24 إخراج عمرو صلاح

استكملت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24، بحديث بين فوقية دور شيماء سيف مع زوجها «أكرم» محمد ثروت، حول العرض الذي قدمه له «سمير المسيطر» محمد محمود حول عمله معه في محل السباكة الذي يمتلكه.

وكشف أكرم خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24، لزوجته عن أن سمير المسيطر كان قد أخبره بعدم إخبار زوجته ولكنه لم يفعل ذلك.