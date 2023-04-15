مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24.. مشاجرة بين عنبة ومحمد ثروت

تضمنت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24، إقامة مباراة في الشطرنج بين بويكا الذي يؤدي دوره عنبة، وأكرم الذي يجسده محمد ثروت، في منزل الدكتورة سميحة التي تلعب دورها الفنانة يسرا، التي استضافت في غرفتها فوقية التي تجسدها شيماء سيف، التي ظلت تتحدث عن ابنها أوزو الرضيع.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24 بطولة يسرا

خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24، كشفت سميحة لفوقية أنها أحبت مصر أكثر من كندا، أنها اطمأنت على أبنائها فى مصر أكثر من كندا، لدرجة أنهم حين تاهوا في القاهرة استطاعت إيجادهم، وهو أمر لا يحدث في كندا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24 إنتاج العدل جروب

طلب بويكا خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 24 سندويتش سكلانس من الدكتورة سميحة، وهو ما لم تفهمه سماح التي تجسدها مايان السيد، فشرح بويكا لها قائلا: ده ساندويتش عبارة عن حلاوة وقشطة وعسل ومربى.

غضبت سميحة من سماح حين علمت أنها قادت الدراجة النارية رفقة الضابط حسام دون علمها.