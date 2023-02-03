الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023.. سددها قبل الغرامة

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لكل عملائها، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023، إذ تُعد من ضمن الخدمات الهامة التي تشغل المواطنين رغبة في دفع قيمة الفاتورة وتجنب التعرض للغرامة أو قطع الخدمة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار اليوم، نرصد في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

حددت الشركة المصرية للاتصالات، يوم 14 فبراير 2023 آخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وتعطي الشركة فترة صماح تصل لـ30 يوما ليكون أخر موعد للدفع هو الشهر الذي يليه ليكون في 14 مارس 2023، وبعدها تُفرض غرامة التأخير التي قد تصل إلى قطع الخدمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اليوم، من خلال عدة خطوات وهي كالآتي:

- تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه ومن ثم الاستعلام من خلاله.

- الدخول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023، والذي حددته الشركة المصرية للاتصالات من هـنا.

- اختيار زر «الاستعلام بالتليفون».

- كتابة البيانات الآتية «كود المنطقة - رقم التليفون».

- ويمكن أيضاً الاستعلام من خلال «رقم الحساب» عن طريق اختيار الزر وكتابة الرقم، والضغط على «أظهر الفواتير».

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي اليوم، من خلال عدة خطوات حددتها الشركة المصرية للاتصالات وهي كالآتي:

- أي سنترال من فروع المصرية للاتصالات على مستوي الجمهورية.

- جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات ووحدات الخدمة المتنقلة.

- الموقع الإلكتروني عن طريق بطاقة الائتمان أو الماستر كارد بشرط إصدارها داخل جمهورية مصر العربية.

- من خلال خدمة فورى ، بالاشتراك مع بنك مصر و الأهلي والإسكندرية و القاهرة حيث يمكن لعملاء تلك البنوك، سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك المصدر .

- مركز «خدماتي» بمناطق القاهرة الكبرى والصعيد.

- مكاتب البريد، أو الخصم من الحساب البنكي، أو منافذ مصاري.