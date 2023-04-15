حبس متهم بالاتجار في مخدر الهيروين بدار السلام

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة، قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي.

الاتجار بمخدر الهروين

واعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام بقصد الاتجار، وفرد خرطوش بقصد الدفاع، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وهاتف محمول، وميزان حساس.

محام يكشف العقوبة

أكد محمود عبد الله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.