يسرا عن دور مايان السيد في 1000 حمد الله على السلامة: «أداؤها تلقائي»

قالت الفنانة يسرا، إن أداء الفنانة مايان السيد عن دور سماح في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، رائع وقدمت المسلسل على أكمل وجه كما كان يجب.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة يسرا

وأوضحت «يسرا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أداء مايان السيد كان طبيعيا نظرا لكونها تؤدي شخصية فتاة عاشت عمرها بالكامل في كندا، وجاءت لمصر مرة واحدة منبهرة بما تشهده مصر وكانت تلقائية مع كل المواقف الكوميدية التي تقابلها.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة اخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.