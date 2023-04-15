«مياه المنوفية» تؤجل قطع الخدمة لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية تأجيل قطع المياه لأعمال الغسيل الدوري للشبكات وتطهير الخزانات وغسيل المروقات بكافة مناطق التابعة للمحافظة في الفترة من 16 وحتى 25 أبريل الجاري للاحتفال بالأعياد عيد القيامة وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، على أن يتم استئناف ذلك عقب العودة من الإجازة.

الشركة تناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه

كما أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية المواطنين ترشيد استخدام المياه للأسباب بالمحافظة محددة أسباب للترشيد منها، شبكات الصرف الصحي الموجودة في الشوارع ومحطات الرفع بكل منطقة بمحافظة المنوفية لها طاقة استيعابية لا يمكن تعديها.

تصريف المياه الزائدة بمحطات الرفع

وقالت: «مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار مسارهم واحد هو شبكات الصرف الصحي بمدن ومراكز محافظة المنوفية لذا يجب ترشيد الاستهلاك من المواطنين وعند حدوث تكدس ووجود تصرفات مياه زائدة بمحطات الرفع ناتجة من عدة مصادر يستوجب إيقاف محطات مياه الشرب لتقليل الضغط على شبكات الصرف الصحي لذا يجب ترشيد الاستهلاك»، محذرة من أن «زيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي يعرض منازلنا للغرق».