مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. هل يتخلص «يوسف» من «مودي الجزاز»

أحداث شيقة ومفارقات غريبة، شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل، التي عرضت مساء أمس، إذ أحيت عاليا -هنادي مهنا- فرحا شعبيا بصحبة فرقة وخطيبها مقابل 15 ألف جنيه، ودخلت في وصلة غناء مهرجانات شعبية، وسط إعجاب شديد من الحضور الذين تبادلوا صورها وفيديوهاتها.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل حيلة ذكية من يوسف - مصطفى خاطر- للتخلص من إلحاج مودي الجزاز- محمد لطفي - لتنفيذ جرائمه، إذ أراد الضغط عليه بالتقرب من والدته، وهو ما دفع يوسف لأن يرتب خطة محكمة لنقل والدته من شقتها إلى مكان آخر لتختفي عن عيون مودي الجزاز، فخطط لخطفها بالتعاون مع الدكتور سهام أبو الرجال - محمد عبد الرحمن - .

الحلقة التاسعة من مسلسل كسف مستعجل

ويتشوق الجمهور لعرض الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل، ليعرفوا ردة فعل والدة يوسف- ليلي عز العرب - بعد اختطافها، وهل يستطيع يوسف التخلص من مودي الجزاز بعد أن دبر لإبعاد والدته عنه بحيل ذكية؟.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.