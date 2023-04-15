«المصريين الأحرار» يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بعيد القيامة المجيد

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين داخل مصر وخارجها والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

كما وجّه الحزب تهنئة خاصة إلى قيادات الكنائس؛ إذ بعث برقيات التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك.

كما هنأ المطران سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والبابا ثيؤدورس الثاني بابا الروم الأرثوذكس، والمطران كريكوراغوسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك، والأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية، والكنيسة السريانية القبطية وغالبية رؤساء الطوائف والكنائس المسيحية في مصر والعالم.

ترأس الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وفدا لمشاركة احتفالات الكنيسة الإنجيلية، وضم الوفد الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، ريمون ناجي عضو المكتب السياسي.

احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وأيضا يحضر الحزب بدعوة من البابا احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم الوفد رئيس الحزب الدكتور عصام خليل والدكتورة هبة واصل الأمين العام، ونواب رئيس الحزب عاطف لمعي والمستشار إسلام الغزولي من المكتب السياسي الدكتور عماد البناني واللواء نبيل السيد، والإعلامي ريمون ناجي، وإيريني عبد الملاك.

وأناب الحزب عددا من الوفود الرسمية لحضور الاحتفال بكافة الكنائس الرئيسية والمحافظات.

المصريين الأحرار: الأعياد المباركة تتواكب مع روح شهر رمضان

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأعياد المباركة تتواكب مع روح شهر رمضان المعظم وأعياد الربيع لتكون رسالة جليلة تحمل نموذجا حيا للمحبة والإخاء وتضافر قوى المصريين أمام جميع الصعاب، داعيًن أن تكون سبب بركة وخير للبلاد ويديم الله علينا ويحفظ القيادة السياسية الرشيدة، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.